Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir kişinin adresinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 35 kök kenevir, 150 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 litre besleyici gübre ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.