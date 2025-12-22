Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı


Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde, araç ve şüphelilerin üst aramalarında 8 bin 445 sentetik ecza, 67,83 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
