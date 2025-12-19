Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 208,38 gram sentetik uyuşturucu, 574 uyuşturucu hap, 47,94 gram esrar, 23 mililitre likit esrar, bir miktar kokain, pompalı tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
