Samsun'da 80 bin 160 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen iki operasyonda 80 bin 160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Şüpheli Ş.D.'nin (22) park halindeki aracında ve çevresinde yapılan aramada 32 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

U.K. (23) ve B.D.'nin (37) kullandıkları depoda yapılan aramada ise 48 bin 160 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

