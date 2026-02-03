Haberler

Samsun'da 80 bin 160 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 80 bin 160 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen iki operasyonda toplam 80 bin 160 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 32 bin hap ile 48 bin 160 hap buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Şüpheli Ş.D.'nin (22) park halindeki aracında ve çevresinde yapılan aramada 32 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

U.K. (23) ve B.D.'nin (37) kullandıkları depoda yapılan aramada ise 48 bin 160 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
