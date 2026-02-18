Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1484 sentetik ecza hapı, 94,28 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

İkamette yapılan aramada, 1819 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 970 lira bulundu.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.