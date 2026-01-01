Samsun'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheli gözaltına alındı. 55 sentetik hap bulunan K.K. ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine K.K'nin (32) üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada üzerinde 55 sentetik hapı bulunan K.K. gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Demirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise uyuşturucu kullandığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
İfadeleri alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.