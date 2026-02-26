Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 bin 146 sentetik ecza hapı ve 127,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 146 sentetik ecza hapı, 90 gram sentetik ecza tozu, 127,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek