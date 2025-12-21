Samsun'da 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çantada 7 bin sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.