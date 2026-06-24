Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 696 sentetik ecza hapı ve 137 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 6 bin 696 sentetik ecza hapı, 137,85 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek