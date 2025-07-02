Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanarak sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1382 sentetik ecza hapı, 5,2 gram esrar, 3,7 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 5 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBaba Can:

helal olsun Samsun a diğer iller de de bekliyoruz özellikle İstanbul hadi görelim sizi aslanlar

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