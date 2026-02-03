Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 868 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 556,39 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, bir miktar esrar, 202 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 10 fişek, av tüfeği, 15 kartuş ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
