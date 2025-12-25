Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 266 sentetik ecza hapı, uyuşturucu haplar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 3 bin 266 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu hap, 4,72 gram sentetik uyuşturucu, 1,83 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel