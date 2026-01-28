Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 128,98 gram sentetik uyuşturucu, 187 sentetik ecza hapı, 10,39 gram esrar, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel