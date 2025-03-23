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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda sentetik uyuşturucu, ecza hapı ve kurusıkı fişek ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheli O.K, B.B, O.P. ve Y.B'nin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 30 kurusıkı fişeği, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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