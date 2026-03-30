Haberler

Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, araç teybine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 52 gram sentetik uyuşturucu bulunan araçta, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, polisin dikkati sonucu durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler, uyuşturucu maddenin araç teybinin arka kısmına özel olarak gizlendiğini tespit etti.

Gizli bölmede yapılan aramada 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.Ş. (34), Ö.K. (24) ve Y.E.A. (31) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

