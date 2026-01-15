Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 57 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel