Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 916 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 2 bin 916 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.S. (22), S.Ç. (30) ve M.H.D. (29) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel