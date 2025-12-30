Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 916 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 bin 916 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.S. (22), S.Ç. (30) ve M.H.D. (29) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor