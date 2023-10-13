Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde 963 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.
İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 963 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel