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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde 963 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

İstanbul'dan gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 963 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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