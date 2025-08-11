Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 150 Gram Skunk Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 150 gram skunk ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Polis ekipleri, Samsun Otogarı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, şehirler arası otobüsün bagajında kutu içerisinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel