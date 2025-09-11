Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir bitkisi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D. (53) ve Ş.D. (61) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
