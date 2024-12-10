Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi. Narkotik ekipleri, V.S. isimli zanlının evine baskın düzenleyerek uyuşturucu maddeye el koydu. Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerin V.S'nin (42) evine düzenledikleri operasyonda yapılan aramada 175 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.