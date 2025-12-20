Samsun'da 14 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 20 yaşındaki zanlı S.A.A. gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli S.A.A.'nın (20) üst, araç ve ikametinde yapılan aramada 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel