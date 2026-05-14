Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. 1521 sentetik ecza hapı, 105,18 gram sentetik uyuşturucu ve 18,95 gram kokain ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 1521 sentetik ecza hapı, 105,18 gram sentetik uyuşturucu, 18,95 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek