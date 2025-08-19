Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 300 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla harekete geçti.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İncesu Mahallesi'nde durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.Ç. (21) ve S.K'nin (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
