Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1046 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, D.S. adlı şahsın ikametinde 1046 sentetik ecza ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1046 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada D.S'nin (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan operasyonda 1046 sentetik ecza hapı ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
