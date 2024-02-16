Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve terazi ele geçirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda N.K'nin evinde uyuşturucu ürettiğini belirledi.
N.K'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 40 kök kenevir, 25 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.