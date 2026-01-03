Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 295 lira ele geçirildi. Şüpheli B.A, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda B.A'nın evi, aracı ve üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 295 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

