Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 yaşındaki H.C. gözaltına alındı. Operasyonda 12,90 gram uyuşturucu madde, sentetik ecza ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ladik ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.C'nin (43) ikameti ile aracında, mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı.

Aramalarda 12,90 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca sürgüsü ile 28 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı