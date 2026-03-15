Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ladik ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.C'nin (43) ikameti ile aracında, mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı.

Aramalarda 12,90 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca sürgüsü ile 28 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.