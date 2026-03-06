Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 50 gram esrar ve 59 sentetik ecza hapı ele geçirilerek, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi, Yeniköy mevkisinde takip edilen bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü O.A'nın (36) üzerinde yapılan aramada, 50 gram kubar esrar ile 59 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Alarmları kurun! Heyecan dolu kura çekimi 11 Mart'ta

Alarmları kurun! Büyük heyecanın günü ve saati belli oldu
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle