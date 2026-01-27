Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 32 yaşındaki S.B. gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Eğercili Mahallesi'nde S.B'ye (32) ait ev ve kiraladığı depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.B. gözaltına alındı.

