Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlar sırasında 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu ve hassas terazi gibi materyaller ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel