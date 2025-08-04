Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Zanlı Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlar sırasında 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu ve hassas terazi gibi materyaller ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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