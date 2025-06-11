Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Atakum'daki operasyonda 660 mililitre likit esrar ve 50 tabanca fişeği ele geçirilirken, İlkadım'da ise 9 paket kokain bulundu.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda takip edilen Ç.K. (33) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 660 mililitre likit esrar, hassas terazi ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi.

İlkadım ilçesinde ise belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 9 paket halinde toplam 6,75 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.S. (51) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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