Samsun'da kümes ve kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi
Kavak ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1362 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, kümes ile kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, kuş beslendiği belirlenen kümes ile kayalıklara gizlenmiş 1362 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek