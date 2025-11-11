Samsun'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 5 Bin 712 Hap Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde 5 bin 712 uyuşturucu hap ele geçirildi ve ikamet sahibi 23 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 5 bin 712 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi M.Ö. (23) işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel