Samsun'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 5 Bin 712 Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde 5 bin 712 uyuşturucu hap ele geçirildi ve ikamet sahibi 23 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 bin 712 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 5 bin 712 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.Ö. (23) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
