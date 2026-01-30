Samsun'da 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E. (20) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel