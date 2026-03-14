Samsun'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

Samsun İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen 'Ümmet İftarı' programında katılımcılar hurma, su, çorba ve zeytin ile iftar yaptı. İHH Başkanı Mustafa Yeşil, derneğin yardımlarının mazlumlar üzerinde yarattığı olumlu etkilere dikkat çekti.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneğince "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda katılımcılar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, burada yaptığı konuşmada, mütevazı olarak hazırladıkları sofrayla dünyadaki bütün mazlumların acısını ve kaderini hissetmeye çalışacaklarını söyledi.

İHH'ya destek verenlerin her ay 152 bin yetimin duasını alıp yüzünü güldürdüğünü anlatan Yeşil, "Yemen'deki, Arakan'daki, Sudan'daki kardeşleriniz sizlere dua ediyor. Aynı zamanda Gazze'de bir umut oldunuz. Oradaki mücadeleye, azme, insanlığa bir onur oldunuz." dedi.

Program, iftarın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
