Samsun'da Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Samsun'da MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ülkücü Şehitleri Anma Programı'nda şehitler anıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Kur'an tilavetiyle devam etti.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, burada yaptığı konuşmada, ülkücü şehitleri anmak ve aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık ve vatanseverlik uğruna canlarını feda eden kahraman ülkücü şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Mucur, "Onlar bu toprakları korumak ve vatanımızı yüceltmek uğruna en değerli varlıklarını feda etti. Türk milletini bölmek isteyenlere, bayrağımıza göz dikenlere, vatanımıza tuzak kuranlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkücü hareket Türk milletinin sigortasıdır. 12 Eylül'de kaybeden Türk milliyetçileri değil, kaybeden Türkiye'dir. Asıl kazanan ise emperyalizmin taşeronları olmuştur. Onların emaneti hala bu meydanlarda, salonlarda, bu davanın yüreklerinde yaşamaktadır." dedi.