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Samsun-Ordu yolu kazası: 2 yaralı

Samsun-Ordu yolu kazası: 2 yaralı
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Samsun-Ordu kara yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gelemem mevkisinde, Ordu'dan Samsun yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sol şeritteki otomobil kontrolden çıkarak orta şeritte ilerleyen otomobile, bu araç da sağ şeritte seyreden minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle üç araç da yoldan çıkarak boş araziye girdi.

Kazada minibüste bulunan 1 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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