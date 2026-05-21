Samsun'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Samsun'da 'Bir sofrada miras' temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, kentin yöresel ürünleri ve tescilli lezzetleri tanıtıldı.

"Bir sofrada miras" temasıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İstiklal Meydanı'nda program gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel ürünleri tanıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AA muhabirine, mayıs ayının Samsun için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Samsun'un gastronomisinin, yöresel yemeklerinin en güzel örneklerini beğeniye sunduklarını anlatan Çamaş, "Ayvacık'tan Asarcık'a, Tekkeköy'den Bafra'ya, Alaçam'dan Yakakent'e kadar bütün ilçelerimizin yöresel ürünlerini, lezzetlerini görebileceğimiz çok güzel bir hazırlık yapılmış." dedi.

Samsun'un tarihi, kültürü ve coğrafyası kadar gastronomisiyle de önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Çamaş, "Bu şehrin gastronomisinin ön plana çıkartılmasıyla ilgili hem Sayın Valimizin hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de şehrimizin esnafının büyük çabası var. Hanımlarımız geleneksel kültürümüzü yaşatmak için büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Çamaş, Samsun'un tescilli lezzetleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Keşkeğinden pidesine, ot yemeklerinden simidine, manda yoğurdundan manda peynirine kadar zaman zaman ihmal edilmiş gastronomi değerlerimizin yeniden ön plana çıkarılması için hızlı bir çalışma yürütülüyor. Sayın Valimizin başkanlığında coğrafi işaretlerin alınabilmesi için komisyonlar oluşturuldu. Samsun'un hem ulusal hem de uluslararası anlamda her yönüyle tanıtılmasıyla ilgili bütün organizasyonların içerisinde yer alıyoruz. Onlara destek vermekten ve onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Programa İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
