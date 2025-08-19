Samsun'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ladik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçen hafta aynı bölgede benzer bir kaza meydana gelmişti.
Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
İzmir'de görevli uzman çavuş R.Ş'nin kullandığı 54 ABN 802 plakalı otomobil ile S.G. (71) yönetimindeki 06 EOR 731 plakalı traktör, Aşağıgölyazı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Aynı yerde geçen hafta da ölümlü kazanın yaşandığı belirtildi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel