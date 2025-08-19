Samsun'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ladik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçen hafta aynı bölgede benzer bir kaza meydana gelmişti.

Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de görevli uzman çavuş R.Ş'nin kullandığı 54 ABN 802 plakalı otomobil ile S.G. (71) yönetimindeki 06 EOR 731 plakalı traktör, Aşağıgölyazı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Aynı yerde geçen hafta da ölümlü kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.