Samsun'da Traktör Devrildi: 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı, 3'ü ağır durumda. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova kara yolunun Sarıgazel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada traktör römorkunda bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Suluova ve Ladik'teki hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralanan 3 tarım işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
500
