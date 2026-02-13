Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda Musa K. (49) yönetimindeki 55 AKK 716 plakalı araç ile Semih S. (46) idaresindeki 55 ANF 814 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Semih S. ile diğer araçtaki Figen K. (49) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.