Otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kaza kamerada

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çinik Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 44 EG 157 plakalı otomobil ile 34 NCZ 53 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı