Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, yangın nedeniyle 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler C.Ş. (34), H.A. (40), F.K. (24) İ.Ç. (65), A.Y. (43) ve A.K. (62) ile araçlardan birinde bulunan Y.T.A. (6) yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
