Haberler

Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda F.D. idaresindeki 06 FRR 116 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 55 AFH 772 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan H.A, N.A. ve T.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
1971'den beri böylesi görülmedi! Tarihi maçta tarihi skor

1971'den beri böylesi görülmedi! Tarihi maçta tarihi skor
Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi