Haberler

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Necla K'nin (48) kullandığı 59 EB 095 plakalı otomobil ile Ramazan D. (62) idaresindeki 55 ARY 73 plakalı hafif ticari araç, Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuri D. (57) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda