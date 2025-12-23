Haberler

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi, sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kavak ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Aydın Özkanlı idaresindeki 55 ANP 447 plakalı otomobil, kavşakta Ergin Baykan'ın kullandığı 55 AKS 519 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürülerinin yanı sıra Aydın Özkanlı'nın kullandığı araçtaki kızı Nermin Naz Özkanlı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
