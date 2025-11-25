Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Ö.E. idaresindeki 55 AGM 376 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki 52 PB 783 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu üzeri Dörtyol mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak trafik ışığına çarpan hafif ticari araçta bulunan H.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel