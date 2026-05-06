Haberler

Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi

Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vererek öğrencilere trafik kurallarının önemini anlattı. Eğitim sonunda öğrencilere şeker ve çikolata ikram edildi.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

Eğitimler kapsamında Jandarma Trafik ekipleri tarafından Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Arslançayır İlkokulunda öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Eğitimde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara şeker ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz

Gözler bu anlaşmada! İran'dan ABD'nin teklifine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

Bu sahne psikolojisini bozdu

Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı

Ve beklenen son!