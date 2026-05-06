Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

Eğitimler kapsamında Jandarma Trafik ekipleri tarafından Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Arslançayır İlkokulunda öğretmen ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Eğitimde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara şeker ve çikolata ikram edildi.