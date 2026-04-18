Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Samsun-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Orhan Ç. (44) idaresindeki 55 ANF 457 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde akaryakıt istasyonunda park halindeki 99 ZF 408 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek